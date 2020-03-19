РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Подольский спортсмен стал серебряным призером первенства Московской области по спортивной гимнастике, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

В Пущине с 16 по 18 марта проходило первенство Московской области среди юниоров по спортивной гимнастике.

«Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Подольска представляли на этих соревнованиях горокруг. Среди юношей 2 место в опорном прыжке занял Егор Чурсин, воспитанник Павла Чурсина», - говорится в сообщении.