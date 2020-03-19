РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 19 мар. В Щелковском историко-краеведческом музее 21 марта пройдет лекция по краеведению, однако в связи с отменой массовых мероприятий количество билетов ограничено, лекцию смогут посетить только 35 человек, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Лекция посвящена имению Пельтцеров – промышленников из Германии, основавших суконные фабрики в деревнях Каблуково и Сукманиха. Директор музея «Усадьба Фряново» Екатерина Чернова расскажет об истории и архитектуре имения, которое находится в поселке Литвиново, а также о судьбе семьи», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 16:00. Стоимость билетов: взрослый - 150 рублей, детский и льготный - 100 рублей. Также всю информацию можно узнать по телефону: 8(496)566-46-30.