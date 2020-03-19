РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи отменил все мероприятия до 10 апреля включительно, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Уважаемые зрители! Мытищинский театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина сообщает: в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все спектакли отменяются до 10 апреля», - говорится в сообщении.

Возврат средств осуществляется по наличному и безналичному расчету. Возврат билетов осуществляется в часы работы кассы: среда, четверг, пятница – с 15:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 15:00, понедельник, вторник – выходной. Об изменениях в репертуаре можно прочитать на официальном сайте театра кукол и на страницах учреждения в социальных сетях.

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