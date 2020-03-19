РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) -19 мар. В музейно-выставочном комплексе Люберец в четверг стартовал онлайн-проект «Викторина искусств», в период эпидемиологической ситуации такой проект станет альтернативой культурным офлайн-мероприятиям, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Каждый четверг сотрудники музейно-выставочного комплекса в «Историях» своего Instagram-аккаунта будут задавать вопросы на тему искусства и музейного дела. Любой желающий может стать участником онлайн-викторины. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, получит именное приглашение на два лица на посещение музейно-выставочного комплекса», - сказал Ружицкий.

Принять участие в викторине можно в историях @lubermvk в Instagram. Вопросы активны в течение суток. Итоги будут подведены на следующий день. Победитель получит приз в электронном виде на почту или в direct Instagram-аккаунта.

Прийти в музейно-выставочный комплекс по приглашению можно в любое удобное время в течение 2020 года после завершения карантина из-за коронавируса.