РИАМО - 19 мар. «Яндекс.Такси» будет осуществлять доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей, сначала сервис будет доступен москвичам, а чуть позже и жителям всей России, говорится в сообщении пресс-службы агрегатора.

Заказать лекарство можно будет на сайтах аптек и фармацевтических компаний, каждый заказ соберет сотрудник аптеки из числа официальных партнеров «Яндекса». Доставку заказа будут осуществлять водители и курьеры, которые работают с заказами сервисов «Яндекса».

«Сейчас крайне важно сделать так, чтобы лекарства можно было бы получить, не выходя из дома, и мы уже сегодня готовы помочь аптекам доставить заказы. Более того, сейчас мы видим огромную потребность быстро организовать доставку со стороны совершенно разных компаний и организаций, которые испытывают нехватку в курьерах или у которых нет своей логистики», — сказал генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Оплатить заказ безрецептурных лекарств можно только безналичным способом, что дополнительно минимизирует личные контакты между клиентами и теми, кто привезет заказ. «Яндекс» открыт к переговорам со всеми аптечными компаниями и готов организовать логистическую поддержку самым разным бизнесам — продовольственным, промышленным компаниям, ритейлерам и другим.

Осуществлять онлайн-доставку стало возможно после того, как президент России Владимир Путин подписал 17 марта 2020 года указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. В ближайшее время правительство России должно определить правила доставки этих товаров.

«Яндекс», несколько крупнейших аптечных сетей страны и производители лекарств уже договорились о совместной работе и настроены развивать этот сервис, как только будет выпущено соответствующее постановление правительства. На начальном этапе сервис будет открыт в Москве, Санкт-Петербурге, а затем может распространить свою работу в другие города России.

Переговоры ведутся и с другими аптечными сетями и фарм-производителями. Также для всех аптечных партнеров и фармацевтеческих компаний в Яндексе также специально разработали маркетинговый пакет, который поможет донести до наибольшего количества клиентов информацию о возможностях доставки лекарств через «Яндекс.Такси».

Доставка лекарств на базе «Яндекс.Такси» разворачивается, так как у сервиса уже готова инфраструктура для быстрого масштабирования заказа доставки по всей стране и за ее пределами.