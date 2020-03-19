РИАМО - 19 мар. В новой Москве началось возведение лечебного блока инфекционного центра, уже залили фундамент, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы приступили к возведению лечебного блока инфекционного центра — подготовлены бетонные фундаменты. Блок состоит из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил, что в скором времени приступят к возведению блока реанимации, где будет 16 различных корпусов, из которых 10 корпусов на 250 мест отведено для интенсивной терапии.

Вице-мэр рассказал, что новый инфекционный центр будет площадью 70 тысяч квадратных метров, но это не просто отдельные вагончики, а ультрасовременный центр, который прослужит несколько десятилетий.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что для строительства привлечены лучшие кадры, в том числе метростроевцы. На объекте работает более 500 единиц техники и более двух тысяч рабочих, что позволяет вести работы параллельно. Такой подход позволит значительно сократить сроки строительства. В перспективе количество сотрудников должно увеличится до пяти тысяч рабочих.