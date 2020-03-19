РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Жителя Подольска оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили водительских прав за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщил «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности заместителя Подольского городского прокурора, младший советник юстиции Павел Коваленко.

Житель Подольска поссорился с супругой, управлявшей автомобилем, а когда та вышла, решил самостоятельно продолжить свой путь. По показаниям очевидцев, его автомобиль сильно вилял из стороны в сторону и создавал опасность для дорожного движения, в результате чего его остановили сотрудники ДПС.

«За вождение в нетрезвом виде осудили жителя Подольска, которого обнаружили за рулем в пьяном состоянии. Ранее он уже подвергался административному наказанию в виде штрафа и был лишен водительских прав на 1,5 года. Так как его застигли в нетрезвом виде за рулем второй раз, то подвергли уже не административной, а уголовной ответственности. 26 декабря 2019 года обвинительное заключение в отношении обвиняемого утвердила Подольская городская прокуратура и направила в суд», - сказал Коваленко.

По его словам, приговором Подольского городского суда Московской области от 20 февраля 2020 года обвиняемого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания за те же действия). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на срок - 2 года 6 месяцев.

«Управление автомобилем в нетрезвом состоянии является одним из самых опасных нарушений ПДД. Пьяный водитель создает опасность не только для себя, но и для всех, кто находится на дороге или даже за ее пределами. Каждый знает или хотя бы слышал о страшнейших дорожных катастрофах, случившихся по вине пьяного водителя», - отметил Коваленко.