РИАМО - 20 мар. В Москве после зимней спячки проснулись бабочки крапивницы и лимонницы, их уже можно встретить в Измайловском и Терлецком лесопарках, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Мосприроды».

«В Измайловском и Терлецком лесопарках уже начали летать крапивницы и лимонницы. Это бабочки, которые не вышли из куколки, а пробудились после «зимней спячки». По информации специалистов «Мосприроды», крапивницы во взрослом состоянии переживают зиму в укрытиях – это могут быть дупла деревьев, пещеры, подвалы, чердаки зданий и даже балконы. В холодный период они находятся в спячке, однако при первых признаках тепла покидают места зимовки. <…> Отложив весной яйца, бабочки погибают. Осенью мы видим уже новое поколение этих красавиц», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что крапивница является одной из самых ярких и красочных представительниц дневных бабочек. Свое название она получила из-за того, что ее гусеницы питаются крапивой, а сама бабочка может сидеть на листьях данного растения и даже отложить яйца на крапиве.

«Лимонницы же, или крушинницы, одними из первых начинают летать весной. Они также пережидают зиму во взрослом состоянии. Являются бабочками-долгожителями и иногда могут жить целый год. Свое название это насекомое получило благодаря цвету крыльев – ярко-желтому», - добавил собеседник агентства.

По его словам, в апреле и мае у москвичей будет возможность увидеть бабочек вида павлиний глаз.