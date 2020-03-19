РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Подать заявление на изготовление штендера к шествию «Бессмертный полк» можно в МФЦ Марфино городского округа Мытищи, сообщается в Isntagram-аккаунте территориального управления Федоскино.

«В МБУ «МФЦ Мытищи» стартовал прием заявок на бесплатное изготовление штендеров к шествию «Бессмертный полк». Подать заявку можно в офисе МФЦ в селе Марфино. Для этого достаточно принести фотографию или предоставить ее в формате jpeg или pdf. Обязательным является указание ФИО того, кто на фото. Годы жизни, звания, любая дополнительная информация указывается по желанию», - говорится в сообщении.

Подать заявку можно в отделении МФЦ в селе Марфино городского округа Мытищи по адресу: улица Зеленая, строение 10. Телефон: 8(495)505-59-49.