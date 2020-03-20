Автомобильные заправочные станции всячески стараются удержать клиентов: предлагают программы лояльности, различные акции и скидки. Корреспондент РИАМО решила посчитать, сколько денег можно сэкономить, пользуясь привилегиями от АЗС.

Траты на бензин

Я вожу машину почти 10 лет, и затраты на бензин составляют существенный процент моего бюджета. В среднем на топливо я трачу 10% от зарплаты, а потому всегда обращаю внимание на цены и выгодные предложения от АЗС.

Сейчас практически каждая заправка предлагает программы лояльности, кофе в подарок или участие в акциях. Обычно процент кэшбэка очень низкий, поэтому вопрос о выгоде остается открытым. Можно предположить, что карты постоянного клиента – история больше про маркетинг. Благодаря сбору данных компании делают рассылки и информируют об акциях и различных изменениях. Я решила проверить это на личном опыте.

Эксперимент

Для проведения эксперимента я выбрала сеть АЗС «Газпромнефть». Совсем недавно у них поменялись условия программы лояльности. К тому же я каждый день проезжаю их заправку по пути на работу.

Первым делом я зашла на сайт «Газпромнефти» и внимательно прочитала условия программы лояльности «Нам по пути». Чтобы стать ее участником, можно купить пластиковую карту за 199 рублей на самой заправке или бесплатно выпустить электронную версию в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» – я выбрала второй вариант. В том же приложении можно следить за балансом бонусов и операциями по начислению и списанию.

По условиям бонусной программы за каждый купленный литр мне должны начислять баллы. Накопленными баллами потом можно оплачивать топливо, товары кафе и магазинов на АЗС сети «Газпромнефть». Курс стабильный: 1 бонус равен 1 рублю.

Количество начисленных бонусов будет зависеть от статуса карты – всем новым участникам программы дается «серебряный» – и вида топлива. Также за первую заправку обещают подарить 100 приветственных бонусов. Проверим.

144 бонусных рубля за бензин, газировку и шоколадку

сеть АЗС «Газпромнефть»

Я отправилась пополнять запасы топлива моей машины. «До полного бака, пожалуйста», – попросила я автозаправщика.

«Первая колонка готова. Есть карта лояльности?» – уточнила кассир. Я приложила телефон к терминалу – все работает.

Оператор кассы предложила мне поучаствовать в акции «Эволюция выгоды», где можно выиграть до 10 тысяч баллов. Что ж, почему бы не попытать удачу, тем более что акция идет до 10 мая и к тому времени я успею поучаствовать в ней несколько раз. А пока подсчитаю свою выгоду с первой покупки: за 32 литра бензина G-Drive, газировку и шоколадку мне начислили 144 бонуса. Это вместе с баллами за первую заправку. Система работает. Но выгодно ли это в более крупных масштабах? Посчитаем.

Выгода за год

Итак, до работы и обратно я добираюсь на автомобиле марки Toyota Rav4 2012 года выпуска. По данным бортового компьютера, средний расход топлива машины – 12 литров на 100 километров.

Выходит, что за год я накатаю минимум 15 тысяч километров. На это потребуется 1800 литров бензина. Это 150 литров в месяц. При таком объеме заправки по условиям программы лояльности у меня будет «золотой» статус карты. Если заправляться топливом G-Drive, за каждый литр я буду получать по 1,5 бонуса, а за год выйдет 2700 баллов. Плюс 100 приветственных бонусов и еще 200, если в течение года покупать не менее 50 литров топлива в месяц. Итого за год – минимум 3 тысячи бонусов. То есть полный бак бензина бесплатно и еще пара шоколадок в придачу.

В результате совсем забыть о тратах на бензин, конечно, не получится. Но кэшбэк на АЗС действительно работает, особенно если изучить все правила и заправляться с умом. Ну и, конечно, не стоит забывать про бонус в виде качественного топлива – вот уж на чем точно экономить не стоит.