РИАМО - 19 мар. Из-за закрытия Некрасовской линии метро изменятся пять автобусных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы №888 и №1232 будут ездить до станции метро «Выхино», а маршрут автобусов №1225 и №1227к продлится до метро «Новокосино», автобус №1230к проследует по станции метро «Люблино»

«Изменения вводятся с 21:00 пятницы (20 марта) до 5:30 вторника (24 марта)», — отмечается в материале.

Движение транспорта изменится из-за закрытия Некрасовской линии метро от станции «Некрасовка» до станции «Косино» с 20 по 24 марта.

Новые схемы маршрутов размещены на остановках и в автобусах. На время закрытия станций метро «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» на участках метрополитена будут курсировать компенсационные маршруты «КМ».

Станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии будут работать в обычном режиме.