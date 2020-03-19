РИАМО - 19 мар. В Москве возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего молодого человека, обвиняемого в оскорблении представителя власти, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 18 марта в квартире на западе столицы. У молодого человека произошел конфликт с медиками скорой помощи. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, нецензурно выражавшегося в адрес медработников и правоохранителей.

«Следователи проводят комплекс следственных действий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время явка мужчины будет обеспечена в территориальное подразделение Главного следственного управления для проведения необходимых следственных действий», - сказала Иванова.

По данным СМИ, задержанный — звезда некогда популярного сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов. Он также принимал участие в съемках сериалов «Кремлевские курсанты», «Глухарь», фильма «Сволочи».