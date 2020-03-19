РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Музейно-выставочный комплекс подмосковных Люберец запустил новый проект «Музей-Live», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Музей-Live» - это ряд интереснейших и познавательных экскурсий от ведущих экскурсоводов в онлайн-формате. Теперь посетить экскурсию можно не выходя из дома!» - говорится в сообщении.

Расписание онлайн-мероприятий на ближайшую неделю от Люберецкого музейно-выставочного комплекса: 21, 22, 28 и 29 марта в 12:00 состоится «Созерцание искусства» - это показ документального кино по igtv о творчестве выдающихся художников. 25 и 27 марта в 12:00 в «Музей-Live» пройдет онлайн экскурсия об экспозициях музейно-выставочного комплекса. 26 марта в 10:00 пройдет «Викторина искусств» онлайн викторина на тему искусства для подписчиков в соцсетях.

31 марта в 12:00 пройдет «Портрет пастелью» - онлайн экспресс-урок по пастельной живописи. 24 марта в 12:00 состоится «Морская волна» - онлайн экспресс-урок по акварельной живописи.

Все трансляции можно посмотреть в аккаунте музейно-выставочного комплекса @lubermvk в Instagram.