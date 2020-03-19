РИАМО - 19 мар. Правительство России упростило регистрацию некоторых медицинских изделий из-за распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Утвержденный подписанным постановлением перечень включает 36 видов медицинских изделий», — отмечается в постановлении.

Упрощенный процесс регистрации позволит быстрее вводить в обращение товары, которые стали востребованы из-за распространения коронавируса. В перечень товаров вошли: изолирующие и операционные халаты, маски, бахилы, респираторы и перчатки, а также изолирующие и хирургические костюмы и хирургические и смотровые наборы одежды.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 222 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались более девяти тысяч заболевших, выздоровели более 84,5 тысячи пациентов.

В России зафиксировали 199 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровело.

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