РИАМО - 19 мар. Мосгорсуд оставил под стражей до 24 июня фигуранта дела о заказном убийстве следователя Евгении Шишкиной, совершенном в подмосковном Красногорске, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы суда.

«Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей в отношении Сумбаева Ярослава до 24 июня 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Тело старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной было обнаружено 10 октября 2018 года в поселке Архангельское. На теле нашли два огнестрельных ранения.

Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями, мошенничеством и оборотом наркотиков.

В ноябре 2018 года в Грузии был задержан российский хакер Ярослав Сумбаев. Он стал основным подозреваемым в деле об убийстве следователя. Сумбаев основал группировку, специализировавшуюся на взломах почты компаний-агентов по продаже билетов.