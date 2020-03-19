РИАМО - 19 мар. Из-за угрозы распространения коронавируса на всей территории России власти регионов ввели режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.

«Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса», — отмечается в сообщении.

Учреждения образования перейдут на удаленный формат обучения, во всех регионах отменили массовые и спортивные мероприятия.

Уже перешли в режим повышенной готовности регионы Поволжья, Северо-Запада и Юга России, Дальнего Востока, Урала и Сибири, а также регионы Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. 19 марта приняли решение о введении режима в Орловской области и Чеченской Республике.

Во время режима повышенной готовность будут отменены или перенесены все массовые мероприятия численностью более 50-1000 человек, в зависимости от региона.

Сотрудники не должны появляться за рабочем месте при симптомах ОРВИ, этого также не должен допускать работодатель. Россиянам не рекомендуется выезжать за границу.