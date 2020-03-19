РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Более 170 мероприятий и акций провели представители общественной палаты городского округа Мытищи в 2019 году, сообщил заместитель председателя общественной палаты городского округа Мытищи Михаил Соколов.

В четверг в здании администрации городского округа Мытищи состоялось восьмое заседание совета депутатов горокруга. В рамках заседания рассмотрели ежегодный отчет о деятельности общественной палаты округа.

«За прошедший 2019 год было проведено 6 заседаний общественной палаты. Также проведено 179 мероприятий и акций, некоторые мероприятия общественной палаты стали знаковыми и традиционными, например фестиваль «Дружба народов» и «Праздник белых журавлей». Членами палаты проводились краеведческие экскурсии, литературные встречи и субботники. Также члены палаты принимали активное участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево»», - сказал Соколов.

Он отметил, что общественной палатой был реализован уникальный проект «Спортивное лето 2019», цель которого привлечь к занятию спортом как можно больше горожан. Соколов также добавил, что были организованы велоэкскурсии и продолжена работа по проведению экоуроков и экоконкурсов детских рисунков и поделок.

«Общественной палатой проведены мониторинги по безопасности и качеству автомобильных дорог, созданию условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах и работы управляющих компаний. Также был проведен мониторинг спортивных игровых детских площадок на предмет безопасности, медучреждений по доступности и качеству медицинского обслуживания, а также мониторинг объектов РЖД на предмет травмоопасности пешеходных переходов», - заключил Соколов.