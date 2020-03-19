РИАМО - 19 мар. Число операций по трансплантации органов в российских клиниках выросло почти в четыре раза с 2006 года, в прошлом году было проведено около 2,5 тысяч таких операций, сообщил журналистам в четверг главный трансплантолог Минздрава РФ, председатель общественной организации «Российское трансплантологическое общество» Сергей Готье.

«В 2019 году почти в четыре раза увеличилось число пересаженных органов на территории России. Хотя это, конечно, далеко не предел и перед нами стоят большие задачи», - сказал Готье.

В 2006 году в России было проведено всего 662 операции по пересадке органов. В 2019 году таких процедур было выполнено уже 2427.

«С 2015 года наблюдается постоянный рост числа операций по трансплантации органов примерно на 200 в год», - добавил Готье.