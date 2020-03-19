РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мар. Библиотеки городского округа Домодедово с 20 марта перестают принимать посетителей, сообщается на официальной странице библиотеки имени Анны Ахматовой в соцсети «ВКонтакте».

«Вслед за теми, кто уже принял это важное решение, мы официально сообщаем, что с 20 марта библиотеки городского округа Домодедово перестают принимать посетителей», - говорится в сообщении.

Вся деятельность библиотек переходит в онлайн режим. Также будут проводиться мероприятия с дистанционным участием. Читатели по-прежнему могут воспользоваться бесплатным доступом к онлайн библиотеке «Литрес»