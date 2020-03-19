РИАМО - 19 мар. В России может появиться онлайн-счетчик количества трансплантаций органов, который будет демонстрировать количество проведенных операций на данный момент, сообщил журналистам главный трансплантолог Минздрава РФ, председатель общественной организации «Российское трансплантологическое общество» Сергей Готье.

«Наше предложение — это счетчик трансплантаций, который будет непосредственно связан с системой регистрации органного донорства. Мы такую программу сейчас разрабатываем», — сказал Готье.

По его словам, программа будет наглядно показывать на сайте, сколько и каких трансплантаций провели на территории в России. В данный момент система совершенствуется, а пилотный проект будет запущен через неделю.

«Будем стараться, чтобы он (счетчик - ред.) работал онлайн, полностью будем контролировать ситуацию в стране», — заключил эксперт.