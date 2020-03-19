РИАМО - 19 мар. В России может появиться онлайн-счетчик количества трансплантаций органов, который будет демонстрировать количество проведенных операций на данный момент, сообщил журналистам главный трансплантолог Минздрава РФ, председатель общественной организации «Российское трансплантологическое общество» Сергей Готье.
По его словам, программа будет наглядно показывать на сайте, сколько и каких трансплантаций провели на территории в России. В данный момент система совершенствуется, а пилотный проект будет запущен через неделю.
«Будем стараться, чтобы он (счетчик - ред.) работал онлайн, полностью будем контролировать ситуацию в стране», — заключил эксперт.
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