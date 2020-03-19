РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти мужчины на железнодорожной станции Подольск, которая произошла из-за неосторожности и нарушения правил безопасности, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Как сообщалось ранее, 12 марта на железнодорожной станции Подольск при осуществлении посадки пассажиров в электропоезд сообщением «Нахабино - Подольск» створки автоматических дверей зажали пальцы левой руки мужчине, который не успел зайти в тамбур и остался на платформе. В это время электропоезд начал движение и протянул пострадавшего на расстояние примерно 2 метров. Мужчина провалился между корпусом вагона и краем платформы.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - говорится в сообщении.

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.