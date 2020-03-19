РИАМО - 19 мар. Большинство из 12 заболевших коронавирусной инфекцией граждан в Москве прилетели из европейских стран, детей среди них нет, сообщает оперативный штаб столицы.

«Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента. Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие», — говорится в сообщении.

Двое родных, которые контактировали с заболевшим, лечатся в больнице. Еще одного пациента госпитализировали после выявления контактов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции, среди них есть ребенок. После возвращения из-за границы школу девочка не посещала.

На данный момент всего в столице зарегистрировали 98 заболевших коронавирусом. В России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 188 случаев у граждан РФ, а также 11 у граждан других стран.

Вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском Ухане. Всего в мире зафиксировано более 222 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 9 тысяч человек, вылечились — более 85 тысяч человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>