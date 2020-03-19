РИАМО - 19 мар. Министерство внутренних дел РФ из-за ситуации с коронавирусом продлит иностранцам визы, а также сроки пребывания в России, сообщается на сайте «МВД Медиа».

С четверга иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ. Для этого нужно обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с заявлением в произвольной форме.

«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в страну. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», — говорится в сообщении.

Тем, кто прибыл в безвизовом режиме, будет продлен срок пребывания на территории России, в том числе, если он уже истек.

Кроме того, возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся в России.

На данный момент в мире зафиксировано более 222 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности. В России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

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