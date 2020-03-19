РИАМО - 19 мар. Срок приема заявок на подмосковный конкурс «Открытка Победы» продлили до 27 марта включительно, говорится в сообщении организаторов конкурса.

Конкурс открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в феврале. Участниками конкурса уже стали 3 тысячи человек.

«Конкурс нашел отклик среди жителей Подмосковья. Участвуют не только школьники, но и ребята постарше — студенты высших и средних специальных учебных заведений. Поддержали инициативу и молодогвардейцы», — сказал руководитель Московского областного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев.

Принять участие в конкурсе могут жители Московской области от семи лет и старше. Конкурс проводится по трем номинациям: рисунок, графический дизайн, коллаж. Выполнить работу можно в рамках трех предложенных тем: «Военная история моей семьи», «Радость Победы!» и «Великая Отечественная война в истории моего города (в истории Подмосковья)».

Конкурсные работы принимаются по адресу: pomnim.er@yandex.ru. Работы победителей возьмут за основу при создании поздравительных открыток и социальной рекламы к 9 мая.

Всем участникам конкурса вручат благодарственные письма, победителям и призерам — дипломы и памятные подарки. Победителей также наградят поездкой в город-герой Великой Отечественной войны.

Организаторами конкурса является Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» при участии правительства Московской области и подмосковного отделения «Молодой Гвардии».

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