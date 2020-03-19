РИАМО - 19 мар. На Московском центральном кольце в пассажирских зонах станций и ТПУ, а также в электропоездах «Ласточка» усилили меры по дезинфекции, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Такие меры принимаются в для профилактики распространения короновируса, а также сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ. В ночное время будут проводить санитарную обработку как на пассажирской инфраструктуре МЦК, так и в «Ласточках». Эти обязанности возлагаются на специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте».

«Специальными средствами методом распыления они сначала обрабатывают помещения ТПУ и электропоездов. Антисептические средства на обработанных поверхностях остаются активными и обладают своими свойствами в течение 24-х часов», - говорится в сообщении.

Дважды в день на ТПУ МЦК производится мытье полов, при заходе «Ласточек» в пункты оборота в течение дня в подвижном составе осуществляется сухая уборка.

Также, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, каждый час с помощью специальных чистящих средств тщательно обрабатываются все поверхности, с которым могут соприкасаться пассажиры. Для предотвращения распространения болезни в пассажирских павильонах станций увеличен воздухообмен.

«Всем сотрудникам МЦК перед началом рабочего дня измеряют температуру, кассирам выдают перчатки и обеззараживающее средство для рук, мероприятия по уборке персонал проводит в защитных масках», - отмечается в материалах.

Регулярная уборка и дезинфекция пассажирской инфраструктуры и подвижного состава на МЖД проводится вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

Вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском Ухане. Всего в мире зафиксировано более 220 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 9 тысяч человек, вылечились - более 85 тысяч человек. В РФ зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции.

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