РИАМО - 19 мар. Факт полной невыплаты заработной платы работникам одного из образовательных учреждений Воскресенска с сентября 2019 по январь 2020 года стал поводом для возбуждения уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Руководство организации в нарушение требований Конституции РФ и норм трудового законодательства не выплачивало заработную плату работникам предприятия. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность в размере более 3,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Следствие планирует допросить потерпевших и руководство организации, а также иных лиц, связанных с делом. Также будет изучена вся необходимая финансово-хозяйственная документация предприятия. Будет произведена бухгалтерская экспертиза.

В настоящий момент решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного работникам предприятия.