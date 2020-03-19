РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. С 10 по 16 марта сотрудники ГИБДД Подольска выявили и пресекли 602 нарушения правил дорожного движения водителями, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 10 по 16 марта при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске выявили и пресекли 602 нарушения ПДД, произошло 154 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадал один человек», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы выявили 188 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 64 автомобиля, сумма назначенных штрафов превысила 282 тысячи рублей.