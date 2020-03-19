РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Полицейские подмосковного Подольска за прошедшую неделю получили около 1,6 тысячи заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 10 по 16 марта в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило 1 560 сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено 59 уголовных дел, в том числе по 11 тяжким преступлениям. За это время была раскрыта одна кража, один грабеж, один факт насильственных действий сексуального характера и два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также за неделю на территории округа сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 92 места их концентрации, по результатам рейдов было составлено 192 административных протокола.

Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства полицейскими были наложены штрафы на общую сумму 397 тысяч 800 рублей. По материалам сотрудников полиции судами вынесено 24 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ и принято 32 решения о неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.