РИАМО - 19 мар. Сроки отключения горячего водоснабжения в жилых домах Реутова сократили с 14 до 10 дней, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, Реутов станет одним из трех муниципалитетов Подмосковья, в котором для удобства жителей с 2020 года период ограничения подачи горячей воды сократится с 14 до 10 дней. Это стало возможным благодаря внедрению в нашем городе системы закольцовки теплоснабжения. В случае вывода для ремонта одного из источников дома подключаются к другому, работающему в данный момент», - сказал Каторов.

Он уточнил, что адресный график отключения горячего водоснабжения для профилактических работ будет опубликован на официальном сайте администрации Реутова.