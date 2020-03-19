РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Библиотечно-информационные центры городского округа Мытищи приостановили работу до 12 апреля в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки №2.

«Уважаемые читатели и посетители библиотек! С 19 марта по 12 апреля 2020 года работа библиотек МАУК БИЦ приостановлена в связи с распоряжением министерства культуры Московской области от 18 марта 2020 года №17 РВ-33 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятиях в государственных и муниципальных учреждениях культуры Московской области». Прекращена выдача и обмен книг. Отменено проведение массовых мероприятий», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что для читателей на сайте и в социальных сетях будут размещаться интерактивные онлайн-мероприятия, экскурсии, громкие чтения, видео-путешествия, лекции.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 188 у граждан РФ, а также 11 у граждан других стран. На данный момент в РФ не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции.

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