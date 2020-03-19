РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже детского кресла и видеорегистратора из припаркованного автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил из его автомобиля, припаркованного около одного из домов на улице Тепличной, детское кресло и видеорегистратор. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан ранее судимый 35-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.