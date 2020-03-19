РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Возможность строительства школы или больницы на месте здания КВД в Мытищах обсудили на заседании совета депутатов, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в здании администрации городского округа Мытищи состоялось восьмое заседание совета депутатов горокруга. На заседании рассмотрели вопрос о приеме в муниципальную собственность из собственности Московской области объекта незавершенного строительства известного, как здание кожно-венерологического диспансера по Октябрьскому проспекту.

«Лишние имущества, которые передаются в нашу собственность – это всегда хорошо. Мы его достроим, все-таки здание, если его долго не использовать, просто начинает разрушаться. Мы примем решение под какой социальный проект оно будет использовано и жители, я думаю, будут рады, так или иначе там будет школа или больница, это лучше, чем ничего», - сказал депутат Антон Умников.

Председатель комиссии по потребительскому рынку, предпринимательству и сельскому хозяйству Николай Шпак отметил, что по поводу здания поступало много вопросов от жителей округа.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо главе округа и администрации за то, что была проделана огромная работа. Ни один год пришлось заниматься этим вопросом для того, чтобы с этим зданием была внесена какая-то ясность. Во время предвыборной кампании очень много было вопросов со стороны избирателей по поводу этого здания», - заключил Шпак.