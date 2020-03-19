РИАМО - 19 мар. Начало сезона велопроката могут сдвинуть в Москве на более ранний срок, чтобы в условиях распространения коронавируса у горожан была альтернатива поездкам в людном метро и наземном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Согласно информации «Велобайка», они начинают подготовку к открытию, и половина велосипедов будет доступна для пользователей уже 10 апреля. С 17 апреля будут доступны все существующие станции «Велобайка», - говорится в сообщении.

При этом все велосипеды будут обработаны дезинфицирующими средствами.

В прошлом году сезон велопроката продлился с 20 апреля по 17 ноября. На арендованных велосипедах было совершено 5 миллионов поездок, что почти на 17% больше, чем в 2018 году.

Распространение по миру нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. В частности, комплексные меры санитарной безопасности усилили на транспорте.

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