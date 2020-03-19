РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Персональная выставка произведений художника Евгения Дюмина «Живая керамика» откроется в Мытищинской картинной галерее 20 марта, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

«В пятницу, 20 марта, состоится открытие выставки Евгения Дюмина «Живая керамика». Начало в 15:00», - говорится в сообщении.

Евгений Дюмин состоит в Союзе художников России. В экспозиции выставки представлен ряд работ, выполненных в различных техниках: акварель, керамика, пастель. Выставка продлится до 19 апреля.

Вход на выставку свободный в течение получаса до и после ее открытия, потом посещение осуществляется по билетам галереи. Стоимость входного билета составит 80 рублей, для льготной категории граждан предусмотрены скидки.