РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Свыше 6 тысяч школьников Подольска зарегистрировались на онлайн-платформе для дистанционного обучения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Школы с 21 марта по 12 апреля будут закрыты для очного посещения. Ученики будут отдыхать на каникулах по графику, в остальное время перейдут на дистанционное обучение. Доступ к онлайн-платформе будет осуществляться через «Школьный портал». Более 6 тысяч учащихся округа уже зарегистрировались на обучающей онлайн-платформе «Фоксфорд». Программа этой онлайн-школы изначально призвана помочь учащимся дистанционно подготовиться к выпускным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ), олимпиадам, а также просто заполнить пробелы в знаниях и повысить общий уровень образования», - говорится в сообщении.

В 2016 году «Фоксфорд» удостоился премии «Золотой сайт» в категории «Сайт образовательного учреждения для детей (школа, гимназия, лицей)». Также эта онлайн-платформа является победителем премии «Виртуальная школа года 2017» медиапроекта «Семейное образование».