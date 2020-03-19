РИАМО - 19 мар. Информация о том, что в подмосковном Солнечногорске злоумышленники совершили серию тяжких преступлений, проникая в квартиры под видом дезинфекторов, не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

В ряде мессенджеров распространяется аудиозапись, согласно которой в городском округе Солнечногорск якобы произошла серия тяжких преступлений, в том числе убийств хозяев квартир. По информации из аудио, злоумышленники проникают в жилища под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса.

«Главное управление МВД России по Московской области сообщает, что данная аудиозапись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано», - отмечается в материале.

Полиция попросила граждан проявлять бдительность и ориентироваться на информацию из официальных источников.