РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Во время научных чтений в музее-заповеднике «Подолье» открылась временная выставка находок из археологических исследований в исторической части города, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В музее-заповеднике «Подолье» в четверг открылись двухдневные III научные чтения «Археология и история Подольского края». В них принимают участие более 30 человек из Подольска, Москвы, Домодедова, Чехова и других городов. В первый день состоялось открытие выставки археологических находок исторической части Подольска.

«Временная выставка создана из предметов, найденных при раскопках исторической части Подольска, в основном на улице Федорова. Это артефакты разных лет, найденные на разных участках с 2005 по 2019 год. Выставка пройдет в преддверии 240-летия со дня основания города Подольска, которое мы будем отмечать в 2021 году», - сказал сотрудник музея.

По его словам, сотрудники музея-заповедника подобрали предметы, связанные с историей города с 1781 года, когда был образован Подольск. Эти предметы хронологически относятся к XVII-XIX столетиям и связаны по тематике с постоялыми дворами и трактирами, которые возникли в городе в месте переправы через реку Пахру. Выставка продлится до 19 мая, ее могут посетить все желающие.