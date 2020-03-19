РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. Места общего пользования в многоквартирных домах подмосковных Котельников дезинфицируют два раза в день, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В соответствии с исполнением постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева от 12 марта 2020 года №108-ПГ и постановления главы Котельников Андрея Булгакова от 12 марта №148-ПГ руководством ООО УК «Успех» был проведен инструктаж сотрудников клининговой компании о необходимости перехода на усиленный режим работы.

«Места общего пользования в многоквартирных домах тщательно обрабатываются дважды в день утренние и вечерние часы с использованием специальных противовирусных средств «Хорт Актив» и «Миродез Универ», рекомендованных Роспотребнадзором. Обработке подлежат следующие элементы мест общего пользования: панели домофонов, ручки входных дверей, кнопки вызова лифтов, а также панели, почтовые ящики и перила, полы», - говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 188 у граждан РФ, а также 11 у граждан других стран. На данный момент в РФ не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>