РИАМО – 19 мар. Дмитрий Красилов, эффектно станцевавший в клипе Little Big, признался, что едва сдержал слезы после новости об отмене конкурса «Евровидение», сообщает Газета.ru.

«Евровидение» отменили из-за меня. Пока я не собирался туда, все ехали. Как собрался — его отменили. Я, когда услышал эту новость, просто чуть не заплакал», — написал Красилов в Instagram.

Также он отметил, что спокойно относится к тому, что в Сети его прозвали «пухляшом». По его словам, сам себя он называет «жирным в хорошем смысле слова».

Распространение по миру нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Из-за пандемии были отменены крупные мероприятия, в том числе песенный конкурс «Евровидение». Конкурс должен был пройти в мае в Нидерландах. Рейв-группа Little Big, представляющая Россию, собиралась выступить вместе с харизматичным танцором Дмитрием Красиловым, который стал звездой клипа Uno.

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