РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Участники научных чтений передали в дар музею-заповеднику «Подолье» в подмосковном Подольске салфетку середины XIX века, ранее принадлежавшую купеческой семье Холостовых, и древнюю кольчугу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В подмосковном Подольске в четверг открылись двухдневные III научные чтения «Археология и история Подольского края». В них принимают участие более 30 человек из Подольска, Москвы, Домодедова, Чехова и других городов. В дар музею-заповеднику поступило два предмета - салфетка середины XIX века, ранее принадлежавшая купеческой семье Холостовых, и древняя кольчуга, которую нашли в Жуковском районе Калужской области.

«Кольчугу нашли на пограничье Литвы и Московской Руси, где могли быть неоднократные стычки. Просто так кольчуги не теряли, это очень дорогая вещь, которую могли купить только единицы. Летом мы планируем начать в месте ее нахождения археологический раскопки», - сказал директор ЦАИ «Куликово поле» Михаил Гоняный.

Гоняный является потомком купца Сергея Холостова, который незадолго до революции 1917 года переехал в Подольск из Москвы и успешно занимался предпринимательской деятельностью и развивал кожевенное производство в деревне Сертякино.

«От моего прадеда, купца Холостова, сохранились посуда, обувь, салфетка, тумба для граммофона и сам граммофон, шаль, полотенце с инициалами «О. П.» (Ольга Полякова), весы, сюртук деда, пелерина бисерная, фотографии а старинный альбом, весы конца XIX из Франции для малых взвешиваний и многое другое, что я в разное время подарил музею. На основе этих вещей составлена экспозиция, посвященная семье Холостовых», - добавил Гоняный.

По итогам двухдневной конференции к сентябрю 2021 года выпустят сборник статей к 240-летию образования Подольска, в него войдут около 23 статей. Сборник поступит в библиотеки города и в фонды музея. Из него можно будет узнать о новых открытиях в археологии на территории Подольского уезда от эпохи бронзы до начала XX века.