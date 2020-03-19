РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Юные жители Люберец в возрасте от 7 до 17 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе детских эссе «Письмо солдату», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Организаторы конкурса - уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

«Все желающие принять участие в конкурсе могут до 15 апреля предоставить свои работы на суд жюри в электронном виде. Сделать это можно через специальную форму на сайте: http://письмо-солдату.рус/», - говорится в сообщении.

Работы принимаются по трем номинациям: «Письмо» (эссе в формате письма ребенку периода Великой Отечественной войны, стихотворения собственного сочинения); «Рисунок» (рисунки, посвященные тематике детства в период Великой Отечественной войны); «Видео» (видеоролики, снятые участниками самостоятельно, посвященные тематике детства в период ВОВ).

75 победителей конкурса наградят дипломами, а их работы будут опубликованы в федеральном издании сборника «Письмо солдату. О детях войны».

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