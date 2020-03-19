РИАМО - 19 мар. Заместителем председателя Московской городской избирательной комиссии стал Дмитрий Реут, ранее он был членом столичной избирательной комиссии, данное решение было принято в четверг на заседании Мосгоризбиркома, передает корреспондент РИАМО.

На должность зампредседателя Мосгоризбиркома было выдвинуто две кандидатуры — Игорь Михеев и Дмитрий Реут. Члены столичной избирательной комиссии выбрали зампредседателя путем тайного голосования. Им стал Дмитрий Реут.

Ранее на заседании члены Мосгоризбиркома утвердили кандидатуру Юрия Ермолова на должность председателя. До этого Ермолов был заместителем председателя Московской городской избирательной комиссии.

Бывший глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул пост по состоянию здоровья.