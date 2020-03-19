РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Активисты молодежного центра «Максимум» Подольска раздали пешеходам листовки с призывом к соблюдению правил дорожного движения, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 19 марта, специалистами молодежного центра «Максимум» Подольска была проведена акция «ПДД – безопасность на дороге». Так, на бульваре 65-летия Победы участники раздавали пешеходам листовки, призывающие к постоянному соблюдению ПДД, и светоотражающие элементы, которые помогут водителям заблаговременно увидеть пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости», – говорится в сообщении.

Акция проводилась для того, чтобы обратить внимание молодежи на ответственное соблюдение правил дорожного движения.