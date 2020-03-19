РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Пупков из Балашихи хочет принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посодействует реализации просьбы фронтовика, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В 17 лет Георгий Пупков добровольцем ушел на фронт. В октябре 1942 года воевал в составе 395-й стрелковой дивизии, в боях под Туапсе был тяжело ранен, а 15 марта 1943 года – демобилизован как инвалид 2-й группы. Свою просьбу об участии в параде 94-летний ветеран ВОВ озвучил в четверг на встрече с депутатом.

«Мы обязательно направим ходатайство в министерство социального развития Московской области о включении Георгия Пупкова в списки для участия в параде на Красной площади 9 мая», – сказал Ефимов.

В ходе встречи фронтовик рассказал о войне и его участии в строительстве крупнейших электрогенерирующих объектов страны, показал фотоальбомы и публикации о себе.

После войны Пупков с отличием окончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта. По распределению работал на Беломорско-Балтийском канале. Затем было строительство Княжегубской ГЭС, Красноярской ГЭС, которой он отдал 15 лет, Саяно-Шушенской ГЭС.

Парламентарий поблагодарил ветерана за стойкость и желание быть полезным стране, несмотря на инвалидность.

«Георгий Григорьевич – легендарный человек. Мало кто знает, но в 1975 году его ранение дало знать о себе и ему пришлось ампутировать ногу ниже колена. Он не только научился ходить на протезе, но и в 1977 году возглавил строительство Саяно-Шушенской ГЭС», – подчеркнул Ефимов.

В ходе беседы ее участники также обсудили обеспечение инвалидов Балашихи средствами реабилитации и льготными лекарствами. По завершении встречи депутат передал подарок ветерану от Мособлдумы в честь 75-летия Победы.

Георгий Пупков – лауреат Государственной премии РСФСР. За мужество и отвагу награжден двумя орденами Отечественной войны и медалью «За оборону Кавказа». За большой вклад в сооружение Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС – двумя орденами Трудового Красного Знамени. 27 сентября 2020 года ветерану исполнится 95 лет.

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