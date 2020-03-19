РИАМО - 19 мар. Сервис доставки Delivery Club ввел дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса, запретив доставщикам принимать наличный расчет, сообщает Nation News.

«Представители организации стараются сделать все для того, чтобы минимизировать контакт клиента и курьера», - говорится в материале.

Люди, которые хотят, чтобы им доставили еду на дом, теперь должны будут использовать бесконтактные способы оплаты. Такие же меры принял сервис «Яндекс.Еда», в связи с распространением коронавируса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин направили рекомендации к работодателям, в которых отметили, что главам предприятий и владельцам бизнесов стоит перевести сотрудников на удаленный тип работы. В первую очередь, это должно помочь женщинам, чьи дети прибывают на продленных из-за карантина каникулах.

Всего в мире зафиксировано более 220 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

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