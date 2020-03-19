РИАМО - 19 мар. С 20 марта в международном аэропорту Шереметьево закроют сразу два терминала для прилета и вылета пассажиров, сообщил заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево по управлению аэровокзальными комплексами Дмитрий Кайгородов.

«С 00:00 20 числа (марта - ред.) мы закрываем терминалы Е и С на прилет и на вылет. И все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминалы D и F», — сказал Кайгородов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также уточнил, что в аэропорту действуют усиленные меры по предотвращению заражения коронавирусом. В частности, всему персоналу выдали медицинские маски, которые необходимо носить на рабочих местах.

«В терминалах проведены мероприятия по проверке систем вентиляции, кондиционирования. Всему персоналу раздали дезинфицирующие средства, необходимые расходные материалы. Проведен инструктаж по защите персонала, (его - ред.) здоровья и необходимые мероприятия по рекомендациям Роспотребнадзора», — добавил Кайгородов.

На сегодняшний день по всему миру уже выявлено свыше 220 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зафиксировали 199 случаев заболевания коронавирусом.

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