РИАМО - 19 мар. За минувшие сутки в Москве выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще пять - в Подмосковье, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах», - говорится в сообщении.

В Москве выявили 12 новых случаев, а в Подмосковье — пять случаев.

Эпидемиологическое расследование установило, что граждане с заражением в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Всех зараженных госпитализировали, они находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Специалисты уже определили круг лиц, с которыми контактировали зараженные. Проводятся исследования, контактных лиц поместят под медицинское наблюдение.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 188 у граждан РФ, а также 11 у граждан других стран. На данный момент в РФ не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском Ухане. Всего в мире зафиксировано более 220 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 9 тысяч человек, вылечились - более 85 тысяч человек.

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