РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В парке «Наташинские пруды» Люберец установили контейнер по сбору электроники, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Контейнер в парке установили в четверг.

«Это первый такой контейнер в Люберцах, очень важный элемент в системе обращения отходов. Мы сейчас все говорим только о раздельном сборе мусора, на мусорных площадках установлены два контейнера для сухого и мокрого мусора. Однако все забывают об электронике, о тех вещах, которые у нас постоянно в обиходе. Их нельзя выкидывать просто на контейнерные площадки. Для этого должна быть иная система, поэтому первый контейнер установлен здесь», - сказала председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Елена Гришина.