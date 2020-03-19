РИАМО - 19 мар. Члены Московской городской избирательной комиссии в четверг на заседании утвердили кандидатуру Юрия Ермолова на должность председателя, ранее он был заместителем председателя столичной избирательной комиссии, передает корреспондент РИАМО.

«Для избрания на должность председателя Московской городской избирательной комиссии предложена кандидатура заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Ермолова Юрия Алексеевича», — сказал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

Члены Мосгоризбиркома избрали председателя тайным голосованием. Для его проведения и установления результатов была создана счетная комиссия из числа членов комиссии с правым решающим голосом, в составе которой вошли Вячеслав Дунаев, Андрей Парамонов и Фаяс Халилулин.

За происходящим на заседании в Мосгоризбиркоме по видеосвязи наблюдал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

Ранее в среду кандидатуру поддержали единогласно в ЦИК РФ.

Бывший глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов ранее покинул пост по состоянию здоровья.