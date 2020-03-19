РИАМО - 19 мар. Возведение нового детского сада на 200 мест началось в жилом комплексе «Южное Бунино» в новой Москве, строительство планируют закончить в третьем квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Здание детского сада будет трехэтажным. Там расположатся спальные и игровые комнаты, а также музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок и другие административно-хозяйственные помещения.

«Дошкольное учреждение площадью более 2,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 200 мест. В детском саду предусмотрено размещение восьми групп детей от 3 до 7 лет, по 25 мест в каждой группе», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В новом дошкольном учреждении создадут необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Южное Бунино» - это современный жилой комплекс, расположенный вдоль живописной линии реки Сосенки. На территории микрорайона строятся 19 монолитных разновысотных корпусов, созданных по индивидуальному дизайну.